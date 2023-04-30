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Сьогодні в Україні відзначають День прикордонника

Сьогодні в Україні відзначають День прикордонника

З перших днів війни – і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року – прикордонники відважно обороняють Україну. Вони першими зустріли ворога на державному кордоні та вступили в бій із силами противника.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських прикордонників з професійним святом:

«Справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань. Дякую вам, воїни, за вашу стійкість та силу, які ви демонструєте щодня, щогодини, щомиті».

Справка. До 2003 року День прикордонника в Україні святкували 4 листопада – у день ухвалення Верховною Радою у 1991 році закону про прикордонні війська України. У 2003 році закон цей втратив чинність у зв’язку з прийняттям закону про Державну прикордонну службу України.

Агентство Телевидения Новости

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