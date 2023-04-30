Міненерго анонсує підвищення тарифів на світло в Україні

Напередодні опалювального сезону 2023-2024 в Україні підвищать тарифи на електроенергію.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров. За його словами, наступний опалювальний сезон в Україні може бути складнішим, ніж попередній. Окремо замміністра попередив, що влада змушена підвищити тарифи на електроенергію для споживачів, пише Апостроф.

Наразі уряд та представники Нацкомісії опрацьовують різноманітні сценарії, однако Сафаров не зміг конкретно розповісти, як саме підвищиться ціна на світло.

“Будь-які зміни тарифів в піки зростання – це важкі та вимушені рішення. Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, оскільки інакше енергетика не зможе не те, що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня”, – попередив топпосадовець в етері телемарафону.

Окремо Сафаров зазначив, що Україні для підготовки до майбутнього опалювального сезону необхідно $3,4 млрд, частина з яких буде направлена на закупівлю певного типу ресурсів. З цієї суми, за словами замміністра, також планують витратити кошти на відновлення ЛЕП, ліній систем розподілу електроенергії та відбудову генераційних потужностей.

Агентство Телевидения Новости