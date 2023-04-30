Велика Британія планує закупити для України далекобійні ракети дальністю від 100 до 300 км

У переліку військової техніки та боєприпасів, які планує закупити Міністерство оборони Великої Британії для України найближчим часом, є далекобійні ракети з дальністю від 100 до 300 км.

Перелік запланованих закупівель опублікували на сайті британського уряду, пише Громадське.

Основні вимоги до ракет — вони мають запускатись із землі, води або з повітря. Корисне навантаження боєприпасу має становити від 20 до 490 кг.

Окрім цього, ракети повинні мати низьку ймовірність перехоплення, навігаційну систему, можливість планування місій і засоби проникнення через протиповітряну оборону. Також ці ракети вже мають бути готовими та сертифікованими.

Водночас для підвищення мобільності української армії Велика Британія оголосила закупівлю інженерної техніки та тягачів:

засоби прориву мінних полів: мінні катки й мінні трали на всю ширину та ширину гусениці для основних бойових танків — Т-72, Leopard 1, Leopard 2, а також броньовані машини розмінування;бронетранспортери-мостоукладачі та пускові установки будь-яких розмірів;середньобалкові мости: від 9 м до 31 м, із мінімальною військовою вантажопідйомністю (MLC) — 70 (T);мостові пускові установки матеріально-технічної підтримки та багаторазові мости: від 40 до 80 м, із мінімальною військовою вантажопідйомністю (MLC) — 70 (T);транспортери важкої техніки, здатні перевозити основні бойові танки.

Також до 26 квітня Міноборони Великої Британії планувало закупити техніку для посилення української протиповітряної оборони:

датчики для виявлення та відстеження крилатих ракет, що низько летять (<50 м), безпілотників та / або балістичних ракет;сенсорні гармати ППО для ураження дронів, що низько летять, і крилатих ракет;снаряди повітряного розриву для систем ППО (30 мм, 35 ​​мм, 40 мм);експедиційні загородження для захисту об’єктів критичної інфраструктури — військові габіони (розбірні сітчасті контейнери) будь-якого розміру.

Закупівлю планує провести Міжнародний фонд для України, яким керує Міноборони Великої Британії. До фонду долучилися також Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція. Разом із Ісландією та Литвою вони вже зібрали понад 587 мільйонів євро.

Агентство Телевидения Новости