На Баварії BMW зніс стовп: водій в лікарні (відео)

Сьогодні близько 9:30 на проспекті Любові Малої, 34, автомобіль BMW-320 врізався в електроопору, в результаті чого конструкція впала, частково на проїзну частину.

Внаслідок ДТП водій автівки отримав травми та відправився у лікарню в супроводі медиків, повідомили новинам АТН в УПП Харківської області.

На місці працювала слідчо-оперативна група, обставини встановлюються.

Відео моменту ДТП опублікував тг-канал Труха.Харьков.

Агентство Телевидения Новости