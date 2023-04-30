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На Баварії BMW зніс стовп: водій в лікарні (відео)

На Баварії BMW зніс стовп: водій в лікарні (відео)

Сьогодні близько 9:30 на проспекті Любові Малої, 34, автомобіль BMW-320 врізався в електроопору, в результаті чого конструкція впала, частково на проїзну частину.

Внаслідок ДТП водій автівки отримав травми та відправився у лікарню в супроводі медиків, повідомили новинам АТН в УПП Харківської області.

На місці працювала слідчо-оперативна група, обставини встановлюються.

Відео моменту ДТП опублікував тг-канал Труха.Харьков.

Агентство Телевидения Новости

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