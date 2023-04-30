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Правоохоронці показали наслідки ранкового обстрілу Куп’янська

Правоохоронці показали наслідки ранкового обстрілу Куп’янська

Сьогодні зранку, 30 квітня, російські військовослужбовці з РСЗВ обстріляли м. Куп‘янськ. Частково зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено транспортні засоби. Також відбулось загоряння гаражу лікарні.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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