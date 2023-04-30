«Підготовча робота до повномасштабного наступу»: в ЗСУ прокоментували удар по нафтобазі Севастополя

Удар по нафтобазі в окупованому Севастополі є одним із елементів підготовки до контрнаступу Збройних сил України, заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 30 квітня, пише Радіо Свобода.

«Те, що підірвана логістика ворога – це один з елементів підготовки до потужних дій активних наших Сил оборони, – ми про це говоримо вже тривалий час. І ця робота є підготовчою до того широкого повномасштабного наступу, який всі очікують», – сказала вона.

Гуменюк додала, що серед російських сил у Криму панує «дуже великий ступінь тривожності». «І дуже широкі потоки, спрямовані по всіх маршрутах, куди можна виїжджати. Навіть серед військових, тих, які там стаціонарно перебувають, родини цих військових потужно евакуюються. Тобто вони відчувають, що загроза є. Після «бавовни», яка спіткала Севастополь, вони навіть намагаються оформлювати собі відпустки, щоб і самим виїхати», – сказала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

За її словами, «ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси», і починає маневрувати в Чорному морі. Гуменюк зазначила, що російські сили поступово переорієнтовуються на пункти базування у бік Новоросійська, бо у севастопольських бухтах вони не відчувають «спокою і сталого логістичного забезпечення».

Гуменюк додала, що таких потужних резервуарів із паливом в окупованому Криму, як той, що горів 29 квітня, у російських сил немає, проте вони можуть «розосереджувати свої запаси», зокрема, і після таких вибухів.

«Ми відстежуватимемо і обов’язково їх знайдемо», – підсумувала Гуменюк.

У ніч проти 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя спалахнула нафтобаза. Голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв заявив, що це сталося через атаку безпілотника.

В українській розвідці заявили, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту, з кораблів якого обстрілюють українські міста, і назвали це «Божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані».

«Ця кара буде довготривалою», – заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Після пожежі в Севастополі із Криму до Москви вилетів російський урядовий борт Ту-204-300, повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на дані Flightradar.

Хто саме був на лайнері з бортовим номером RA-64059 – невідомо. Аеропорт Сімферополя для цивільних лайнерів закритий.

Агентство Телевидения Новости