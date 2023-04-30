У Харкові відновив роботу зоопарк

Починаючи з 30 квітня в Харкові знов працює зоопарк: проте вхід поки що можливий тільки у складі груп, з гідом під час екскурсій.

Про це повідомляє Суспільне Харків із посиланням на речницю зоопарку Жанну Сусло.

«До огляду відкриті всі зони. В умовах воєнного стану відвідування зоопарку може бути виключно у складі організованих екскурсійних груп. Якщо буде повітряна тривоги, екскурсія зупиняється: зоопарк на час тривоги зачиняється».

Графік роботи зоопарку можна уточнити в адміністраторів при вході.

Агентство Телевидения Новости