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У Харкові відновив роботу зоопарк

Починаючи з 30 квітня в Харкові знов працює зоопарк: проте вхід поки що можливий тільки у складі груп, з гідом під час екскурсій.

Про це повідомляє Суспільне Харків із посиланням на речницю зоопарку Жанну Сусло.

«До огляду відкриті всі зони. В умовах воєнного стану відвідування зоопарку може бути виключно у складі організованих екскурсійних груп. Якщо буде повітряна тривоги, екскурсія зупиняється: зоопарк на час тривоги зачиняється».

Графік роботи зоопарку можна уточнити в адміністраторів при вході.

Агентство Телевидения Новости

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