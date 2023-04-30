Омбудсмен порадив українцям брати російські паспорти для збереження життя під окупацією

Українці на тимчасово окупованих територіях мають брати російський паспорт задля збереження власного життя або у будь-який спосіб виїжджати звідти.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону. На його думку, указ президента рф володимира путіна, який дозволяє депортувати з тимчасово окупованих територій українців без російського паспорта, направлений точно не на депортацію, пише УНІАН.

“Цей указ направлений на те, щоб узаконити примусову паспортизацію, яка відбувається на тимчасово окупованій території України. Це перше. І друге – зафіксувати і поставити крапку в цьому процесі. Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких російська федерація буде тримати в полоні, в ув’язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України”, – пояснив Лубінець.

За його словами, Київ продовжить невизнання російських паспортів, які зараз видаються українцям під таким прямим, фізичним тиском на тимчасово окупованої території України.

“Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки, для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Після цього, зараз напрацьовується відповідний закон, – офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя. Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території”, – зазначив омбудсмен.

Він додав, що примусова паспортизація – це новий окремий воєнний злочин російських загарбників.

“І в цьому розрізі я публічно, як омбудсмен України, кажу, що ми, як Україна, як держава, не визнаємо російський паспорт як елемент скоєння злочину нашими громадянами. Знову ж таки, в цьому розрізі у нас лунали такі заяви, що будь-хто, хто взяв російський паспорт на тимчасово окупованій території, ми повинні до нього застосувати якийсь вплив, можливо, навіть кримінального характеру. Я категорично проти цього. Наші громадяни це роблять задля того, щоб вижити”, – підсумував Лубінець.

Примусова паспортизація в Україні

Нещодавно в ОП заявили, що примусова паспортизація свідчить про абсолютне насильство загарбників над громадянами України.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни хочуть до осені паспортизувати 80% жителів на тимчасово окупованих територіях України.

Для цього у Херсонській області вони погрожують припинити виплачувати пенсії, а на блокпостах у Токмаку – відмовляють у пропуску місцевим без паспорта рф.

Агентство Телевидения Новости