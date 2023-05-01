Через обстріли на Харківщині пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Ветеринарне, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ “Град” пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок.

У с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Обійшлося без постраждалих.

Джерело: канал Олега Синєгубова

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