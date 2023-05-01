Обійняв посаду «секретаря-помічника сільського голови»: молодика підозрюють у колабораціонізмі

Мешканця Куп‘янщини підозрюють у колабораціонізмі: під час окупації був «секретарем-помічником сільського голови».

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 22-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час захоплення російськими загарбниками с. Катеринівка Куп’янського району 22-річний місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

Він обійняв посаду «секретаря-помічника сільського голови».

Серед його «обов’язків» було збирання списків місцевих мешканців на отримання гуманітарної допомоги від рф та виконання всіх вказівок окупаційної адміністрації.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — 4 прикордонний загін Державної прикордонної служби України.

Агентство Телевидения Новости