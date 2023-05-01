У Брянській області рф через підрив залізниці зійшов з колії вантажний поїзд, який перевозив паливо і будівельні матеріали. Там спалахнула пожежа.

Про це повідомляють губернатор Брянської області Олександр Богомаз та влада Брянської області, яку цитує видання «РИА Новости».

За словами губернатора, через інцидент довелося призупинити рух поїздів на цій ділянці. Запевняє, що потерпілих немає.

Baza пише, що потяг складався з 60 вагонів. Після сходження з рейок 7-8 із них впали на бік.

Джерело: hromadske

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