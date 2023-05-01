Український театр скасовує свою участь у Х Театральній Олімпіаді в Будапешті

Театр Франка скасовує свою участь у Х Театральній Олімпіаді в Будапешті через включення росіян в програму.

Український театр мав брати участь в Олімпіаді разом з виставами «Кар’єра Артуро Уї» та «Калігула», отримавши запевнення від організаторів про відсутність у програмі представників країни-агресора росії.

Попри висловлені у відповідь цілковите розуміння й солідарність з Україною, нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою «REX» у постановці художнього керівника Александрінського театру Валерія Фокіна. Також у рамках Олімпіади відбувся показ його кінофільму «Петрополіс» з Антоном Шагіним у головній ролі – російським актором, який активно підтримує війну проти України.

«В листі до організаторів від 19 січня 2023 року наш театр іще раз повідомив про нашу непохитну позицію й наголосив, що заклики до пошуку «діалогу без політики» та відновленню «зруйнованих мостів» з російськими митцями є абсолютно неприйнятним.Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним «сусідством» у програмі Театральної Олімпіади», — йдеться на офіційній сторінці Театру Франка у Facebook

Джерело: МКІП

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