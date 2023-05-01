Папа Римський заявив про допомогу у поверненні українських дітей додому
Папа Римський готовий допомагати у поверненні вивезених росією українських дітей.
Таку заяву понтифік зробив у неділю під час польоту з Угорщини до Ватикану, повідомляє Reuters.
Святий Престол готовий допомогти репатріювати дітей, тому що це правильно. Всі жести людяності допомагають, але жести жорстокості не допомагають. Ми повинні зробити все, що в наших силах, наголосив Франциск у літаку.
Напередодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Зокрема, говорили й про повернення незаконно депортованих росією українських дітей.
Тож заява від Папи Римського підтверджує, що прохання очільника Уряду було почуто.
Джерело: Мінреінтеграції