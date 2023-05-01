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Папа Римський заявив про допомогу у поверненні українських дітей додому

Папа Римський заявив про допомогу у поверненні українських дітей додому

Папа Римський готовий допомагати у поверненні вивезених росією українських дітей.

Таку заяву понтифік зробив у неділю під час польоту з Угорщини до Ватикану, повідомляє Reuters.

Святий Престол готовий допомогти репатріювати дітей, тому що це правильно. Всі жести людяності допомагають, але жести жорстокості не допомагають. Ми повинні зробити все, що в наших силах, наголосив Франциск у літаку.

Напередодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Зокрема, говорили й про повернення незаконно депортованих росією українських дітей.

Тож заява від Папи Римського підтверджує, що прохання очільника Уряду було почуто.

Джерело: Мінреінтеграції

Агентство Телевидения Новости

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