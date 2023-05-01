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У Харкові тривають роботи з весняного благоустрою міста

У Харкові тривають роботи з весняного благоустрою міста

У Немишлянському районі тривають роботи з благоустрою прибудинкових територій.

Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» ремонтують лавки у дворах житлових будинків на пр. Героїв Харкова, вулицях Танкопія та Рибалка. Також за зверненнями мешканців виконується капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку на вул. Амосова.

В Основ’янському районі тривають роботи з весняного благоустрою.

Бригади СКП “Харківзеленбуд” виконують санітарну обрізку дерев та облаштовують клумби на Гімназійній набережній. Також озеленювачі планують квітники у сквері Космонавтів.У Салтівському районі продовжуються весняні роботи. Фахівці КП «ХРБП» приводять до ладу дитячі майданчики, ремонтують елементи дворової інфраструктури, вхідні групи та покрівлі житлових будинків.

Агентство Телевидения Новости

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