Ранкова атака ворога не мала наслідків для енергосистеми

Ракетна атака росіян зранку 1 травня не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призвела до необхідності обмеження споживання.

Станом на 1 травня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Продовжуються ремонти на багатьох енергоблоках теплової генерації. Їхні потужності наразі компенсуються роботою переважно гідроелектростанцій, які через водопілля працюють не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.Також активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії.

Триває експорт електроенергії у Молдову. Експорт до Польщі наразі не здійснюється. Польська енергосистема зараз не потребує додаткової електроенергії через зниження споживання під час тривалих святкових вихідних.Незначний імпорт зі Словаччини продовжується.

Ремонтні бригади «Укренерго» вчора відновили роботу магістральної лінії електропередачі у центральному регіоні, яка була пошкоджена внаслідок ракетної атаки росіян у п’ятницю.Також ремонтні роботи продовжуються на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Відновлення рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, потребує багато ресурсу та часу.

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень і все ще продовжує відновлюватися, просимо, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово. Це дозволить рівномірніше розподіляти навантаження та полегшить балансування енергосистеми.

Агентство Телевидения Новости