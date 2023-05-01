Допустив забруднення земельних ділянок: на Харківщині судитимуть директора підприємства

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом забруднення земель відходами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, у Чугуївському районі розташоване товариство з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності якого є оптова торгівля молочними продуктами.

Проте керівник вказаного підприємства належним чином господарську діяльність не провадив.

Так, маючи реальну можливість виконувати покладені на нього обов’язки, він не забезпечив своєчасного вивезення рідких відходів виробництва, шляхом їх скиду з резервуару (вигрібної ями), що призвело до подальшого зберігання та накопичення у несанкціонованому місці. Директор не вжив необхідних заходів, тим самим порушивши вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Внаслідок незаконних дій чоловіка земельні ділянки забруднені такими речовинами, як амоній, нітрати тощо.

За результатами проведення комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи, обвинувачений спричинив шкоду довкіллю на суму майже 105 тисяч гривень.

Справу розглядатимуть у Зміївському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости