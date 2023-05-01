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Міське кладовище №13 закривають за рекомендацією ДСНС

Міське кладовище №13 закривають за рекомендацією ДСНС

КП «Ритуал» відсьогодні, 1 травня, закриває для відвідування Харківське міське кладовище №13 (вул. Пушкінська, 108).

Як повідомили на підприємстві, рішення ухвалене на підставі рекомендацій ГУ ДСНС України у Харківській області через імовірну наявність на цвинтарі артилерійських снарядів, які не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів.

Крім того, під забороною залишається вхід на міське кладовище №15 (вул. Володі Дубиніна), міське кладовище №16 (вул. 7 Сьомої Гвардійської Армії) та міське кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора). Також через загрозу ракетних та артобстрілів харків’янам рекомендують уникати частих відвідин й інших цвинтарів та меморіалів.

Інформацію щодо ритуальних послуг можна отримати в диспетчерській службі за номером тел.: 16-40 або на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.

Агентство Телевидения Новости

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