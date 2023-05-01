В Куп’янському районі під час обстрілу отримав травми чоловік

Сьогодні, 1 травня, близько 12:00 ворожа армія здійснила обстріл с. Кучерівка Куп’янського району. Зруйновано приватний будинок та поранено його власника — 65-річного чоловіка. Наразі постраждалого ушпиталено, тяжкість отриманих ним поранень встановлюється.

Також 30 квітня близько 6:45 зс рф обстріляли з РСЗВ м. Куп’янськ, внаслідок чого пошкоджено квартири в багатоповерховому житловому будинку. Ніхто не постраждав.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували чергові воєнні злочини рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости