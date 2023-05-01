Вбив знайомого, замотав тіло у ковдру та сховав на території садового товариства

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 61-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у с. Буцьківка Богодухівського району у січні цього року до 61-річного батька в гості приїхав син зі своїм 44-річним другом. Всі втрьох вони відпочивали та вживали алкогольні напої. Син заснув, а батько з гостем продовжили спілкування, проте у них виник конфлікт.

61-річний чоловік взяв ніж та завдав ним один удар в область грудної клітини 44-річному гостю, від чого той помер на місці.

Аби приховати вбивство, батько замотав тіло вбитого у ковдру та відвіз на територію одного з садових товариств у селі Огульці Богодухівського району, де сховав під дошками та соломою.

Правоохоронці викрили чоловіка. Валківським районним судом Харківської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави.

Досудове розслідування — СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости