Харків’янин, який «здавав» позиції української ППО, отримав 5 років позбавлення волі

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини 53-річного мешканця Салтівського житлового масиву Харкова – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів.

За матеріалами судового розгляду, влітку минулого року зловмисник викладав у соцмережах інформацію про позиції бойових розрахунків протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Підрозділи Сил оборони прикривали місто від масованого ворожого обстрілу, у той період, коли майже щоночі обстрілювали Харків балістичними і крилатими ракетами з території рф.

Встановлено, що після того, як зловмисник опублікував заборонену інформацію, ці «розкриті» позиції української ППО п’ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога.

До того ж, як встановили співробітники СБУ, зловмисник має ракетну військово-облікову спеціальність: наприкінці 80-х років він проходив військову службу у зенітно-ракетній бригаді на території Білорусії.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 53-річного чоловіка за фактом поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости