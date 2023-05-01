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На Харківщині за кілька днів медикам «швидкої» довелося двічі приймати пологи в машині

На Харківщині за кілька днів медикам «швидкої» довелося двічі приймати пологи в машині

Сьогодні, 1 травня, в селищі Шевченкове медикам довелося приймати пологи в машині «швидкої». При безпосередній акушерській допомозі, яку надали породіллі бригада 2311 ЕМД (фельдшер Віталіна Лелюк, медсестра Ірина Пилипенко, водій Олександр Карман) 38-річна жінка народила дівчинку.

Також, 28 квітня в Чугуївському районі медики «швидкої» прийняли пологи у 34-річної жінки, яка народила здорового хлопчика вагою 2700 г. Допомагала матері та дитині бригада 1202 ЕМД – фельдшер Володимир Курочка, водій Олексій Невара.

Агентство Телевидения Новости

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