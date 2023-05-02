330 будинків на Салтівці на місяць залишаться без горячей води: ремонт

У зв’язку з проведенням планово-попереждувальних робіт, з 3 травня, у Салтівському районі буде припинено постачання гарячої води до 330 житлових будинків у 531,533, 603,605, 606, 607 мікрорайонах та у мікрорайоні “Будмістечко”. Про це повідомляє КП “Харківські теплові мережі”.

До 31 травня планується провести гідравлічні випробування магістральних та внутрішнього квартальних мереж, технічне обслуговування розподільчих камер та ЦТП.

Крім того, житлові будинки комплексно підготують до нового опалювального сезону. Після завершення профілактичних робіт послугу по гарячій воді буде відновлено у повному обсязі.

Колектив КП “Харківські теплові мережі” приносить вибачення за тимчасові незручності та просить мешканців міста із порозумінням поставитися до особливостей роботи підприємства у такий нелегкий час.

Агентство Телевидения Новости