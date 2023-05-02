«EvaluEd»: школи Харківщини під’єднались до інформаційно-аналітичної системи

Система розроблена за рахунок коштів Уряду Чеської Республіки.

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Державної служби якості освіти щодо реалізації експериментального проєкту з впровадження інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти «EvaluEd».

Інформаційно-аналітична система «EvaluEd» застосовується для:

– проведення інституційних аудитів закладів освіти;

– самооцінювання педагогічними колективами якості освітньої діяльності у школах;

– сертифікації вчителів.

Система покращує та спрощує процеси самооцінювання школами власної освітньої діяльності, забезпечує цифровізацію процедур, пов’язаних із зовнішнім оцінюванням освітніх і управлінських процесів та функціонуванням внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах освіти.

Як повідомили в управлінні Державної служби якості освіти у Харківській області, станом на 02 травня 2023 року у системі «EvaluEd» створені акаунти для 503 (із них 37 філій) закладів освіти та 53 засновників шкіл Харківської області. До роботи із системою долучені 285 закладів загальної середньої освіти, які знаходяться у міській місцевості, 218 – у сільській.

Протягом лютого – квітня 2023 року управлінням Державної служби якості освіти у Харківській області проведено 6 семінарів для директорів і заступників директорів шкіл щодо використання системи «EvaluEd» під час проведення самооцінювання освітньої діяльності за напрямом «Управлінські процеси». Усі зареєстровані в системі користувачі отримують інформаційно-консультаційну підтримку. Процедуру самооцінювання за напрямом «Управлінські процеси» за допомогою інформаційно-аналітичної системи «EvaluEd» розпочали 275 керівників шкіл області.

Джерело: ХОВА

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