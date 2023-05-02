У Київському районі Харкова перекладають водоводи

Ремонтники дільниці з перекладання та санації водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» замінили 60 м технічно зношеної ділянки трубопроводу на вул. Героїв Праці у Київському районі.Як повідомив сьогодні, 2 травня, начальник дільниці Ніяз Ахмедов, діаметр мережі складає 300 мм. За його словами, перекладання запланували після численних аварій на цій гілці трубопроводу.

«Цей водовід проходить під автомобільною магістраллю, тому заміну провели методом санації, що дозволило прискорити час виконання ремонту та зберегти в цілісності інфраструктуру вздовж дорожнього покриття», – зазначив Ніяз Ахмедов.

Також начальник дільниці повідомив, що на трубопроводі встановили два нові пожежні гідранти. Сьогодні бригада завершує благоустрій території.

Загалом з початку року у Київському районі відновили 930 м зовнішніх водопровідних мереж.

Напередодні ремонтники усунули сім позаштатних ситуацій на мережах і впорядкували вісім оглядових колодязів. Сьогодні у роботі – вісім об’єктів.

Джерело: Харківська міськрада

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