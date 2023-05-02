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У Харкові буде припинено рух тролейбусів №1, 3, 35 на вечір 2 травня

У Харкові буде припинено рух тролейбусів №1, 3, 35 на вечір 2 травня

Рух тролейбусів №1, 3, 35 в районі вузла пр. Героїв Сталінграда/ пр. Льва Ландау буде заборонений сьогодні, 2 травня, з 20:30 до 22:35.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу. У цей час тролейбус №3 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Університетська» – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського ‒ пр. Гагаріна – вул. Південнопроєктна – розворотне коло «Залізнична ст. Основа».  

Тролейбуси №1 та 35 у цей час не курсуватимуть.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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