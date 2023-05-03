ДСНС ліквідували 5 пожеж: двоє людей загинули

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 травня 2023 року

Протягом доби з 02 по 03 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 19 оперативний виїзд, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

8 – для надання допомоги населенню;

4 – інший виїзд.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Двічі рятувальники Куп’янська виїжджали на з’ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Обстрілам піддались Вільхуватівська та Петропавлівська громади. Перевірками зафіксовані пошкодження:- у с. Вільхуватка 2-х двоповерхових житлових будинків, 3-х приватних будинків і господарчої споруди;- у с. Петропавлівка 2-х приватних житлових будинків, постраждала жінка, 1949 року народження.

О 17:19 з причини не пов’язаної з військовими діями виникла пожежа за адресою: м. Харків, пр. Науки, 65. Горів дачний будинок на площі 100 кв.м. З вогнем боролись 35 рятувальників на 7 одиницях рятувальної техніки. О 18:48 його локалізували, о 21:10 – ліквідували. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 346 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Двоє людей загинули від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія трапилась у Балаклійській громаді у полі між селами Вербівка та Вовчий Яр. Від отриманих травм чоловіки 1975 та 1984 років народження загинули на місці.

Агентство Телевидения Новости