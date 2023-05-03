На Харківщині через обстріли була поранена літня жінка
Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Богодухівського районів.
У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок обстрілу із РСЗВ було пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.
Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено два багатоквартирні будинки та щонайменше три приватні будинки.
У с. Петропавлівка Куп’янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки.
У с. Бочкове Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння.
Джерело: канал Олега Синєгубова