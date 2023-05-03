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На Харківщині через обстріли була поранена літня жінка

На Харківщині через обстріли була поранена літня жінка

Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Богодухівського районів.

У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок обстрілу із РСЗВ було пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.

Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено два багатоквартирні будинки та щонайменше три приватні будинки.

У с. Петропавлівка Куп’янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки.

У с. Бочкове Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння.

Джерело: канал Олега Синєгубова

Агентство Телевидения Новости

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