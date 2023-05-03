Слобожанський контрнаступ: нацгвардійці та партизани розповіли про бойові операції 2022 року

Світ пильно стежить за усіма новинами про український контрнаступ. Медіаексперти щодня розповідають про нові прогнози, щодо його початку та ймовірні сценарії його розвитку. Їхню впевненість у силах українських захисників породив, зокрема, перебіг бойових дій на півночі Харківщини, який завершився раптовим та успішним Слобожанським контрнаступом восени 2022 року, що у медіа називався Фредерікус-2. Іноземних фахівців, зокрема, вразив фактор доброї координації між різними військовими та правоохоронними формуваннями, а також цивільним населенням під час цієї операції. Це відео про особливості народної війни на Харківщині проти російських загарбників, адже у цієї, як і наступних наших перемог є дуже багато батьків.

Величезні колони ворожої техніки та неймовірна кількість окупаційного контингенту просто на окружній дорозі Харкова – це те, з чим зіткнулися гвардійці 3 бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України 24 лютого 2022 року. Тим часом більша частина населених пунктів Дергачівської територіальної громади, розташованої на північ від столиці Слобожанщини, протягом перших же годин опинились в окупації. Їм довелося відчути на собі жорстокість та цинізм загарбників, біль за рідних та близьких, які опинилися у заручниках, потрапили у катівні, або були вивезені до росії, а також багатогодинні артилерійські обстріли, місяцями виживати у підвалах, в умовах знищення інфраструктури та основних систем життєзабезпечення.

З лютого по середину вересня 2022 року вся ця територія стала ареною не лише бойових дій, але й була поглинутою тотальною атмосферою залякувань, утисків та терору. Це мало паралізувати будь-які природні прагнення відстоювати свою людську гідність у місцевих мешканців. Але розрахунок росіян виявився марним. Натомість спрацювали волелюбні інстинкти успадковані від предків – слобожанських козаків: місцеві мешканці почали чинити опір, а гвардійці бригади «Спартан» отримали неочікуваного для себе союзника – дергачівських партизанів.

Кістяк загону склали колишні атовці та підприємці, які взяли до рук зброю. Організував його Вячеслав Задоренко, який наразі є начальником Дергачівської міської військової адміністрації. Ці люди проявили дива самоорганізації під час суцільного хаосу та активно долучились до військових операцій, де брали участь нацгвардійці разом зі Збройними силами, ДПС, Нацполіцією, Територіальною обороною, ДФТГ «Хартія» (сьогодні 13 бригада НГУ), підрозділами ГУР «Кракен» та ССО. Регулярні підрозділи отримали розгалужену систему інформаторів на окупованій території побудовану на особистій довірі та родинних зв’язках. Вони допомагали верифікувати ураження цілей, постачали трофейну техніку та боєприпаси, брали участь у бойових зіткненнях. Разом з гвардійцями та представниками інших формувань Сил Оборони вони рухались до кордонів Харківщини, і наразі продовжують спільну боротьбу у прикордонні смузі.

Нагадаємо, гвардійці бригади «Спартан» є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель. Анкета для вступу на сайті https://storm.mvs.gov.ua/

Джерело: Відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.





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