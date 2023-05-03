Противник завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з РСЗВ

Розпочалася чотириста тридцять четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Сьогодні вночі російські терористи в чергове атакували нас ударними дронами-камікадзе «Shahed-136/131». Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Минулої доби противник завдав 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Ймовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії населені пункти Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно задіював БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

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