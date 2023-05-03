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Закликав підтримувати дії рф та чекав «освобождения» Харкова: Судитимуть чоловіка

Закликав підтримувати дії рф та чекав «освобождения» Харкова: Судитимуть чоловіка

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 61-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що неодноразово судимий мешканець м. Харкова на шлях виправлення не став і, маючи не погашену в установленому законом порядку судимість, вчинив кримінальне правопорушення проти національної безпеки України.

Перебуваючи у магазині, він почав розповідати про своє ставлення до рф та публічно закликав присутніх підтримувати дії держави-агресорки. Чоловік казав, що «совсем скоро Харьков станет русским городом».

Дізнання проводили дізнавачі відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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