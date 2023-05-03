Через війну в Україні загинуло 478 дітей

Станом на ранок 3 травня 2023 року більше ніж 1439 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 478 дітей загинули та понад 961 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 453, Харківській – 275, Київській – 128, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 67, Луганській – 66.

2 травня внаслідок обстрілу окупантами с. Урожайне Херсонської області отримав поранення 17-річний хлопець.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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