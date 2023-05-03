150 тисяч харків’ян залишилися без даху над головою

Українці щодня платять дуже високу ціну за відстоювання незалежності та демократичних цінностей.

У Вашингтоні на круглому столі, який проводив Американський інститут підприємництва, Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що через близькість до кордону з росією економіка Харкова з радянських часів була інтегрована в економіку рф, і місто майже повністю було російськомовним. Попри це, на початку повномасштабного вторгнення харків’яни зустріли окупантів глобальним спротивом.«Ми захистили наше місто, але заплатили дуже високу ціну. Ми заплатили життям багатьох наших людей за свободу, незалежність, демократичні цінності, за те, що інтегруватимемося в європейську спільноту. Це майбутнє України. І та ціна, яку ми платимо зараз, жахлива», – наголосив Ігор Терехов.Також він нагадав, що 150 тис. харків’ян залишилися без даху над головою. Крім того, окупанти зруйнували навчальні заклади, лікарні, об’єкти критичної та іншої інфраструктури. За попередніми підрахунками, на відновлення Харкова необхідно близько 9,5 млрд дол. США.«Я дуже сподіваюся, що цей рік стане переможним для України. Але він може бути таким лише тоді, коли буде потужна підтримка, зокрема зброєю для наших військових. І чим швидше ми переможемо ворога, тим менше в майбутньому нам доведеться відновлювати, і тим менше буде втрачено життів. Тому ваша підтримка нам дуже потрібна», – звернувся Ігор Терехов до американських колег.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости