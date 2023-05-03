У Харкові впіймали прокурора на хабарі у 35 тисяч доларів

Працівники ДБР за матеріалами СБУ та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримали прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова під час одержання хабаря у сумі 35 тисяч доларів США.

Прокурор запропонував громадянину за 35 тисяч доларів США «допомогти» повернути нерухоме майно, яке у нього відібрали партнери по бізнесу. Він пообіцяв чоловіку, що розпочне кримінальне провадження, у межах якого на майно буде накладено судовий арешт та буде вилучена реєстраційна справа. Це дозволить повернути нерухомість.

Отримувати гроші прокурор відправив свою співмешканку. Після того, як посередниця взяла обіцяну суму, обох зловмисників затримали працівники ДБР.

Проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, готуються клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення фігуранта від посади.

Прокуророві та посередниці повідомлено про підозру за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.





Агентство Телевидения Новости