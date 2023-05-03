210 підприємств Харкова здійснили переміщення потужностей до інших регіонів

210 суб’єктів господарювання Харкова – 143 юридичні особи та 67 фізичних осіб-підприємців – здійснили повне або часткове переміщення потужностей до інших регіонів України за Програмою релокації підприємств.

Про це повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку з посиланням на дані Міністерства економіки України. Зокрема, там зазначили, що станом на 25 квітня заявки для участі в державній програмі подали 387 суб’єктів господарювання міста Харкова, з них 271 юридична особа та 116 фізичних осіб-підприємців.За даними міністерства, 102 суб’єкти господарювання вже відновили роботу на нових локаціях, 13 – запропонували локацію для переїзду, 17 – знаходяться на стадії переїзду та два – здійснюють транспортування самостійно. Крім того, 128 підприємств відмовилися від запропонованої локації та чотири вже повернулися до Харкова (підприємства легкої промисловості та металообробки, галузі стоматології). Найбільше підприємств перемістилося до Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Довідка. Програму релокації підприємств уряд реалізує з середини березня 2022 року з метою зберегти стійкість економіки України шляхом переміщення підприємств із територій, що наближені або перебувають у зоні бойових дій, до безпечніших регіонів Заходу України. Програма передбачає державну допомогу в підборі площ для розміщення виробництва; перевезенні та розселенні персоналу; доборі працівників у місцях дислокації після переїзду. Аби всі учасники процесу релокації могли вільно контактувати одне з одним, створено платформу цифрової взаємодії на базі системи «Прозорро.Продажі» та одного з акредитованих у системі майданчиків E-Tender.

Джерело: Харківська міськрада

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