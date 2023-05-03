Кіоски Харківського метрополітену виставили на аукціон з оренди

Управління комунального майна та приватизації Харківської міськради оголосило торги з передачі в оренду приміщень кіоску, яке знаходиться на балансі підприємства “Харківський метрополітен”.

Про це йдеться на сайті “Прозорро.Продажі”.

Мова йде про передачу в оренду кіоску № 33/34 у підземному підвуличному пішохідному переході біля станції метро “Історичний музей”.

Схема розташування кіоску

Це вперше після початку повномасштабного вторгнення, коли міськрада почала шукати орендарів для кіосків у підземці за допомогою конкурсу.

Орендарів шукають терміном на один рік, але зазначається, що строк оренди: 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану (виключно для оренди державного майна).

Кіоск можна використовувати для продажу непродовольчої групи товарів.

Стартова вартість орендної плати за місяць – 2844 гривень. Аукціон запланований на 8 травня.

Світлина кіоску, яку додали чиновники міськради у файл

Цікаво, що спеціалісти міськради обрали незвичайний спосіб публікації фотографій киоску. Файл з зображеннями був завантажений у Pdf, а самі фото виявились поганої якості та чорно-білі. Тож дивує факт, що при пошуку орендодавців Управління міськради не змогло забезпечити якісних світлин об’єкту, який пропонує в оренду.

Крім того, ще звертає увагу, що чиновники не вказують площу майна, яке планується передати в оренду.

Джерело: ХАЦ

Агентство Телевидения Новости