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“Салтівське трамвайне депо” віддасть 11 мільйонів на ремонт техніки

“Салтівське трамвайне депо” віддасть 11 мільйонів на ремонт техніки

Комунальне підприємство “Салтівське трамвайне депо” уклало угоду з ТОВ “Тек-Транс” щодо надання послуг з ремонту транспорту вартістю 11,2 млн грн.

Про це стало відомо з сайту “Прозорро”.

Мова йде про послуги по сервісному технічному обслуговуванню і негарантійному ремонту транспортних засобів. 

Угоду підписали без проведення торгів. Крім того, на сайт “Прозорро” не завантажили угоду з об’ємом послуг, які планують надати.

Варто зазначити, що дві додаткові угоди завантажили. Тобто проблем з завантаженням докумнтів немає, але співробітники КП вирішили не публікувати документи.

ТОВ “Тек-Транс” належить Костянтину Токарєву (90 відсотків) та Закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестиційному фонду “Ленд Кепітал”. Директором підприємства є Валерій Віскубенко.

Костянтин Токарєв співвласник міжнародного автомобільного холдингу “Соллі Плюс” , почесний консул Литовської республіки в місті Харків.

Варто зазначити, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення ХАЦ писав, що харківське комунальне підприємство “Шляхрембуд” має додатково сплатити ТОВ “Соллі-Плюс” 1.96 млн грн, через несвоєчасну оплату техніки.

Джерело: ХАЦ

Агентство Телевидения Новости

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