Харківські поліцейські скали протокол на недбайливого батька
Двоє неповнолітніх братів знайшли у лісопосадці патрони від АКС-74 та гралися ними на вулиці.
Про подію до поліції повідомили перехожі. За адресою виїжджали працівники ювенальної превенції ХРУП № 1.
Поліцейські з’ясували, що 10 й 12-річні брати знайшли три патрони та почали їх розбирати. На місце події запросили 42-річного батька.
Встановлено, що діти часто залишаються без нагляду, жебракують, миють автомобілі, просять гроші у водіїв, не відвідують навчання. Батько неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обовʼязків.
З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.
Поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.