Полювання на небезпеку: як нацгвардійці із чотирилапими напарниками боронять прикордонний Харків

Довжелезні фури, вантажівки, мікроавтобуси, легкові автомобілі та рейсові автобуси. Усі транспортні засоби проїжджаючи ось такі ворота прикордонного Харкова, зупиняються та піддаються огляду. Більшість – візуальному. Військові уважно оглядають водія та транспорт, дивляться документи і бажають гарної дороги. Але декому з водіїв на блокпості доводиться затриматися і пройти вже більш детальну перевірку. Більше уваги, зазвичай, привертають майже всі вантажівки та буси. Зупиняють і легковики, у яких тоновані вікна. Але чим керуються, зупиняючи той чи інший автомобіль, військовослужбовці п’ятої Слобожанської бригади Нацгвардії не розповідають. Говорять лише, що є основні вимоги та правила.

Назар, позивний «Сем», ст. дресирувальник, 5 Слобожанська бригада Нацгвардії

Ми звертаємо увагу в першу чергу на людей. Тобто, ми ж не перевіряємо кожну машину. Ми перевіряємо людей, до яких є підозра. тобто людина виїхала з окупованої території, чи навпаки, їде на окуповану територію. Це стосовно цивільних, шо стосується…

Набої, гранати, автомати, пістолети, десяток кілограмів тротилу та навіть РПГ і постріли до нього – усе це намагаються провезти у Харків, кажуть військові. Жодна зміна на блокпості не обходиться без таких небезпечних знахідок.

Дмитро Кириченко, командир кінологічного взводу патрульного батальйону, 5 Слобожанська бригада Нацгвардії

За зміну одного разу було знайдено близько 5 сотень патронів, 5 гранат, десяток запалів. Тобто, кількість настільки велика, що могло загинути десятки, а то й сотні людей від цієї зброї.

Але найчастіше під час перевірок бійці знаходять набої. Їх, переважно, намагаються зробити своєрідними сувенірами. Щоправда, мало хто замислюється над тим, що ці сувеніри можуть виявитися ще й причиною реального терміну ув’язнення.

Дмитро Кириченко, командир кінологічного взводу патрульного батальйону, 5 Слобожанська бригада Нацгвардії

Навіть 1 патрон може забрати людське життя, тому цей злочин відноситься до дуже серйозних і за це одразу викликається поліція і вилучається будь-яка кількість набоїв і далі вже розбирається слідство з обставинами.

Якщо небезпечні сувеніри везуть відкрито – у попільничці, чи у кишеньці на дверях, виявити їх легко, а от якщо смертоносний вантаж добре приховують, тоді одна надія – на чотирилапих помічників. І у Дмитра і у Назара є напарники із надчутливим спецпристроєм – собачим носом. Добре навчені пси допоможуть відчути зброю або вибухівку, навіть якщо вони приховані під купою речей, або замасковані у спеціальній схованці.

Дмитро Кириченко, командир кінологічного взводу патрульного батальйону, 5 Слобожанська бригада Нацгвардії

Іноді вибухові речовини навіть не схожі на вибухові речовини. Наприклад, пластикова вибухівка, вона схожа на пластилин, або шматок бетону і треба тільки довіряти собаці, щоб зрозуміти, що перед нами небезпечна вибухова речовина, а не просто якийсь шматок пластику.

П’ятирічний собака породи малінуа Ірбіс – напарник лейтенанта Кириченка. Він його виховував із новонародженого цуценяти. Разом пішли служити у Національну гвардію, виконували завдання під час ООС, а тепер разом воюють. Ірбіс дуже розумний пес, каже його хазяїн. Однак, і йому час від часу хочеться погратися і на ручки.

6-ти річний німецький вівчарка Аморек, напарник Назара, теж погратися не проти, але військову справу він добре знає. Хвилинки гри та відпочинку для чотирилапих нацгвардійців обов’язково потрібні, інакше робота собаки стане неефективною, а відтак, з’явиться ризик провезення у місто небезпечного вантажу. А ще, кажуть кінологи п’ятої Слобожанської бригади Нацгвардії, поява їхніх напарників завжди викликає посмішку у людей.

Назар, позивний «Сем», ст. дресирувальник, 5 Слобожанська бригада Нацгвардії

Людина, яка нічого не скриває, адекватно ставиться до собаки, посміхається і радіє що у нас військові працюють із собачками.

Втім, до подібних затримок та перевірок люди переважно ставляться із цілковитим розумінням, не висловлюючи ані незадоволення ані роздратування.

Такая ситуация в стране. Все!

Нормально! Зараз треба перевіряти! З розумінням. З розумінням і повагою. Це їхня робота, тому будуть краще оглядать, буде безпечніше.

Піклуватися про власну безпеку нацгвардійці-кінологи закликають і самих українців. Нагадують, що зараз, у воєнні часи, треба добре знати людей, які просять довезти кудись якийсь пакунок чи речі. Адже були випадки, коли водії і самі навіть гадки не мали, що поруч із родиною, у їхній автівці, подорожує смертельно-небезпечний вантаж, який знайомі просто попросили передати.





Агентство Телевидения Новости