На Харківщині знешкоджено 298 вибухонебезпечних предметів за добу

Протягом доби з 3 по 4 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

4 – інший виїзд.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Двічі рятувальники Харківського району виїжджали на з’ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Під обстріли потрапило с. Липці. Перевірками зафіксовані пошкодження приватного будинку та господарчої споруди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 298 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Близько 15:00 стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на залишеному окупантами вибуховому пристрої. Рухаючись по ґрунтовій дорозі у полі за межами с. Погонівка Барвінківської громади, трактор потрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху 58-річний тракторист зазнав численних тілесних ушкоджень. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Агентство Телевидения Новости