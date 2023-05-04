Вовчанську ЦРЛ планують перенести до Старого Салтова з міркувань безпеки

Селище міського типу Старий Салтів деокупували на початку травня минулого року. До вересневого контрнаступу населений пункт системно потерпав від ворожих обстрілів. Наразі в тергромаді тривають відновлювальні роботи.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов з робочим візитом відвідав селище міського типу Старий Салтів та перевірив хід відновлювальних робіт.

«Передусім результати нашої роботи мають задовольняти потреби громадян. Місцеві жителі активно повертаються до своїх осель. Тож ми маємо якнайшвидше завершити відновлювальні роботи головних установ, аби люди могли отримувати усі необхідні послуги», – зазначив Олег Синєгубов.

В громаді відновлюють будівлю місцевої адміністрації, опорну школу, дороги та амбулаторію. Олег Синєгубов доручив наростити темпи ремонту медзакладу, адже до будівлі планують перенести Вовчанську центральну районну лікарню.

«Окупанти щодня чинять терор проти мирного населення Вовчанська. Були випадки влучання й у лікарню. Мусимо перенести Вовчанську ЦРЛ до Старого Салтова з міркувань безпеки», – додав Олег Синєгубов.

Окрему увагу начальник ХОВА акцентував на відновленні школи. Навчальний заклад – опорний. Дистанційно тут навчаються понад 1000 школярів. Тому, окрім повного ремонту будівлі на території закладу мають звести бомбосховище.

«Для нас це головний навчальний закладу у громаді. Обговорили подальші плани та вимоги уряду щодо відновлення цієї будівлі, розробляємо актуальний проєкт. Впевнені, що після нашої перемоги над окупантами, діти підуть до сучасного навчального закладу», – зазначив начальник Старосалтівської селищної військової адміністрації Антон Палєй.





Агентство Телевидения Новости