Судитимуть колаборантку з Вовчанська, яка очолила відділення пенсійного фонду під час окупації

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Вовчанська за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації територій Харківщини обвинувачена співпрацювала з ворогом. Наказом так званого «головы» незаконного органу влади — «Временной гражданской администрации Харьковской области» — жінку було призначено на посаду «и.о. начальника отделения (управления) пенсионного фонда Волчанского района Харьковской области».

На цій посаді обвинувачена займалась набором нових співробітників, контролювала роботу підлеглих, забезпечувала обробку заяв від пенсіонерів щодо виплат грошової допомоги, засвідчувала довідки-замінники втрачених пенсійних посвідчень, а також подавала звітність щодо діяльності підрозділу до окупаційної адміністрації.

Наразі колаборантка перебуває під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости