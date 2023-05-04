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Знищено 18 дронів-камікадзе та розвідувальний БпЛА

Знищено 18 дронів-камікадзе та розвідувальний БпЛА

Вночі 4 травня 2023 року ворог знову атакує “шахедами” з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.

Окупанти застосували до 24 ударних дронів «Shahed-136/131».

Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА.

Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряне командування “Південь” та Повітряне командування “Центр”.

Агентство Телевидения Новости

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