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Знищено 18 дронів-камікадзе та розвідувальний БпЛА
Вночі 4 травня 2023 року ворог знову атакує “шахедами” з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.
Окупанти застосували до 24 ударних дронів «Shahed-136/131».
Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА.
Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряне командування “Південь” та Повітряне командування “Центр”.