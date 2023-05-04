Більш ніж 30 бригад дорожників ремонтують дороги після зими

На дорогах державного значення Харківщини продовжується ліквідація ямковості.

Завдяки сприятливим погодним умовам підрядні організації сьогодні виконували роботи на 12 дорогах державного значення, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Підрядні організації сьогодні робили ямковий ремонт, герметизацію швів та тріщин, очищення водопропускних лотків, штукатурення автопавільйонів, вирівнювання стійок дорожніх знаків та очищення проїздної частини від сміття.

До робіт було підключено 32 бригади.

Агентство Телевидения Новости