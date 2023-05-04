Знешкодити смерть, яку залишили по собі окупанти: як працюють піротехніки на Харківщині

Група піротехніків повільно спускається в ярок, порослий чагарниками. Раніше, до війни, енергетики ретельно стежили за тим, аби кущі та дерева не ускладнювали під’їзди до ліній електропередач. Тепер, без попереднього огляду та допомоги саперів цього не зробиш. Після деокупації земля тут ще довго буде смертельно небезпечною через велику кількість мін та боєприпасів, що не розірвалися. Тож, для того, аби відновити електропостачання треба спочатку подбати про безпеку тих, хто буде це робити.

Максим Ільченко, водолаз-сапер відділення підводного розмінування

У нас дуже важлива задача, знайти, наприклад, міни протитанкові, які спрацюють, наприклад, автомобіль буде заїжджати для ремонту і вона може спрацювати, а у російської армії ці міни пластикові, їх дуже важко виявити, тому що стосовно техніки, це найскладніше.

Група піротехніків просувається дуже повільно та обережно, прислухаючись до писку міношукачів. Коли вони реагують підсиленням сигналу – проходять ще й щупом. Розмінування ліній електропередач – це те, чим зараз зайнятий майже весь особовий склад частини гуманітарного розмінування ДСНС, у тому числі й групи спеціальних водолазних робіт.

Максим Ільченко, водолаз-сапер відділення підводного розмінування

Я ж сапер, просто трошки більше виконую роботи, коли робота є ще й під водою.

Зараз робиться усе, щоб якнайшвидше заживити об’єкти критичної інфраструктури та споживачів у деокупованих громадах. Виклики до приватних будинків або присадибних ділянок – лише у разі так званого бойового реагування.

Максим Томко, нач. групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт

На даний час проводиться бойове реагування на надзвичайну ситуацію, приватні домоволодіння – якщо вже знайшли підозрілий предмет, викликають, сповіщають на 101 і ми приїжджаємо та вилучаємо, ідентифікуємо вибухонебезпечний предмет -вибухонебезпечний це предмет, або це вже залишки від боєприпаса, безпечні залишки і тоді вже робимо роботу щодо вилучення, або знищення.

Разом із піротехніками маршрутом іде і співробітник місцевого РЕМ Анатолій Шарапов. Він показує розташування ліній електропередач та розповідає, що під час роботи і він сам, і його колеги неодноразово стикалися із смертельними подарунками, що на їхній землі залишили рашисти.

Анатолій Шарапов, електромонтер-водій оперативно-виїзної бригади

Ну, находили лепестки, находили растяжки, находили ПМки, багато чого находили.

Найпідступнішою чоловік вважає крихітну міну-пелюстку, якою російські загарбники буквально засіяли Харківщину.

Анатолій Шарапов, електромонтер-водій оперативно-виїзної бригади

Брудний цвет, брудний… ну, неприятний такий цвет.. невеличкі такі, з півладошечки, ну, показав хлопцям, вони забрали його.

Проблема ускладнюється ще й тим, говорить начальник частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування полковник служби цивільного захисту Ігор Овчарук, що пелюстка дуже легка, важить всього 80 грамів.

Ігор Овчарук, нач. частини гум. розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Ці самі пелюстки переносяться навіть воронами і сороками. Уже є випадки неодноразові про те, що в одному місці бабуся посадила свою грядку біля хатинки, висадила цибульку. На ранок виходить – лежить пелюстка. Ми приїхали, нам прийшлось її знешкодити, незрозуміло звідки! вона каже, я ж садила, тут нічого не було. свіжий випадок в Чкаловському, ворона принесла на кришу будівлі і пелюстка спрацювала.

Однак, потужності пелюстки вистачить, аби залишити без ноги дорослу людину, а у випадку з дитиною поранення можуть бути смертельними. Та й самоліквідуватися може лише незначна частина таких мін, більшість буде чекати свою жертву роками. Вистачає на Харківщині й інших смертельних подарунків, які залишили окупанти.

Ігор Овчарук, нач. частини гум. розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Всі види протипіхотних мін, протитанкових мін, ми не говорим навіть про боєприпаси, які прилетіли і не розірвалися, що теж є.

Ризикуючи власним життям та здоров’ям, піротехніки центру гуманітарного розмінування зараз роблять свою важку роботу – очищують Харківщину від смертельних рашистських подарунків. І 28 з них під час виконання цієї роботи вже отримали важкі поранення, ще семеро – несумісні з життям.

Агентство Телевидения Новости