Водій, вишкомонтажник, технолог: вакансії тижня у Харківській області
Станом на 4 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1419 вакансій.
1. Технолог – 25 000 грн.
2. Вишкомонтажник – 24 950 грн.
3. Водій автотранспортних засобів – 22 000 грн.
4. Лікар з ультразвукової діагностики – 20 000 грн.
5. Економіст – 19 400 грн.
6. Бухгалтер – 18 000 грн.
7. Юрист – 16 100 грн.
8. Машиніст крана автомобільного – 12 700 грн.
9. Забивач худоби – 10 000 грн.
10. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 9 900 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:
096 055 48 96;
099 020 87 21;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням.