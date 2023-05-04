Водій, вишкомонтажник, технолог: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 4 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1419 вакансій.

1. Технолог – 25 000 грн.

2. Вишкомонтажник – 24 950 грн.

3. Водій автотранспортних засобів – 22 000 грн.

4. Лікар з ультразвукової діагностики – 20 000 грн.

5. Економіст – 19 400 грн.

6. Бухгалтер – 18 000 грн.

7. Юрист – 16 100 грн.

8. Машиніст крана автомобільного – 12 700 грн.

9. Забивач худоби – 10 000 грн.

10. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 9 900 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 96;

099 020 87 21;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням.

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