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Водій, вишкомонтажник, технолог: вакансії тижня у Харківській області

Водій, вишкомонтажник, технолог: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 4 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1419 вакансій.

1. Технолог  –  25 000 грн.

2. Вишкомонтажник –  24 950 грн.

3. Водій автотранспортних засобів  –  22 000 грн.

4. Лікар з ультразвукової діагностики  –  20 000 грн.

5. Економіст  –  19 400 грн.

6. Бухгалтер  –  18 000 грн.

7. Юрист  –  16 100 грн.

8. Машиніст крана автомобільного  –  12 700 грн.

9. Забивач худоби –  10 000 грн.

10. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  –  9 900 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь  у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 96;

099 020 87 21;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68.  

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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