Військові Харківщини отримали три позашляховики та авто екстреної допомоги

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступник Михайло Харнам спільно з волонтерами БФ «Долоньки-ЮА» та латвійською БО «Agendum» передали захисникам три позашляховики.

Також від БФ «Відкриті очі» надійшла «швидка», яка оснащена дефібрилятором, насосом інфузійним, ношами медичними та іншим обладнанням.

Михайло Харнам подякував волонтерам за допомогу та підтримку, яку вони постійно надають військовим.

«Сьогодні забезпечили чотири підрозділи необхідними автівками. Ці повнопривідні позашляховики витривалі і подолають будь-яке бездоріжжя, а авто екстреної допомоги врятує не одне життя. Робимо все можливе, щоб якнайкраще оснастити наших воїнів. Разом до перемоги!» – зазначив заступник начальника ХОВА.

Крім того, оборонцям передали захисні маскувальні сітки та продукти.

Агентство Телевидения Новости