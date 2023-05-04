Укрпошта анонсувала випуск нової марки

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував випуск нової поштової марки. На робочому ескізі зображено українського військового, який дивиться, як у будівлю Кремля летить безпілотник.

Про це він розповів у себе в Telegram, пише Громадське.

«Завтра [4 травня] вранці оголосимо про запуск нової марки. Якої, коли і де — почекайте. Але, впевнений, комусь “за поребриком” дуже сподобається. А поки, як то кажуть, “робочі ескізи”», — написав він.

На ескізі, який показав Смілянський, зображено Кремль у вогні, а над ним — безпілотник. Навпроти за цим спостерігає український військовий.

На сторінці «Укрпошти» також зробили анонс нових марок. Там зазначили, що на них зображатимуться «ті, хто причетний до майбутнього згарища на місці Кремля».

Смілянський написав, що марки «Укрпошти» стали «передвісником гарних подій», вочевидь, маючи на увазі марку «русскій воєнний корабль, іді …!» Вона стала «пророчою». Марка з’явилася 12 квітня 2022 року, а наступного дня українські військові підбили крейсер «Москва».

Агентство Телевидения Новости