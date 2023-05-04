Півтори сотні одиниць техніки працює щодня на харківських дорогах

Бригади КП «Шляхрембуд» відновлюють асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста на вул. Лермонтовській, узвозі Куликівському, вул. Чернишевській, пр. Героїв Харкова. Також вони наносять дорожню розмітку на вул. Пушкінській, пр. Льва Ландау, вул. Польовій, пр. Героїв Харкова.

Сьогодні, 4 травня, на дорогах міста працюють 173 робітники та 156 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 168 куб. м змету та 4 куб. м ТПВ.

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