Харківські патрульні розшукали зниклого дідуся

Вчора увечері на лінію 102 надійшло повідомлення про загублену людину в Немишлянському районі міста Харкова. Патрульні прибули за вказаною адресою, де їх очікували заявник та чоловік похилого віку. Небайдужий громадянин повідомив поліцейським, що зустрів на вулиці дідуся, який, схоже, загубився. Чоловік мав вади слуху та виглядав розгублено.

Громадянин, спілкуючись з охоронцями порядку, пояснив, що загубився та не знає як потрапити додому. Інспектори заспокоїли його. Вже за декілька хвилин інспектори встановили адресу його проживання.Патрульні відвезли дідуся додому, де його очікував син.

Агентство Телевидения Новости