У Харкові затримали невдалого збувача наркотиків

Патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків.

Вдень, на вулиці Валентинівській, увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася правоохоронцям підозрілою.

Громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху та всіляко намагався піти з їхнього поля зору. Поліцейські звернулись до нього для перевірки. Під час спілкування він помітно нервував і, як виявилось, недарма.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка трап’яну торбину з речовиною рослинного походження. Чоловік зізнався, що це наркотики, які він придбав з метою подальшого розповсюдження.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости